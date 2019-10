Hunderte Menschen zahlen Geld für 45-Sekunden-U-Bahn in London

Einem Bericht des „Daily Telegraph“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf statistisches Material der Transportbehörden zufolge nehmen wöchentlich im Schnitt 531 Menschen die „Tube“, um die 45 Sekunden dauernde Fahrt zwischen den Stationen Covent Garden und Leicester Square zu unternehmen.





Die Strecke ist keine 300 Meter lang. Zu Fuß würde man 4 Minuten brauchen. Die Stationen in der bei Touristen beliebten Ausgehgegend Londons sind aber oft überfüllt, so dass der U-Bahn-Trip insgesamt sogar mehr Zeit in Anspruch nehmen dürfte als der Fußweg.

apa/dpa