Hunderttausende Briten nach Sturmtief weiter ohne Strom

Auch der Zugverkehr nahm erst langsam wieder Fahrt auf. Vielerorts fielen noch Züge aus oder waren stark verspätet, teilweise galten auch ins Wochenende hinein noch Reisewarnungen. Während der Hochphase des Sturmtiefs, das in Großbritannien „Eunice“ genannt wird, am Freitag sollten die Briten vielerorts zu Hause bleiben, in großen Teilen des Landes galt die höchste Sturmwarnung. 3 Menschen kamen durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Trümmerteile ums Leben. Auf der Isle of Wight im Süden von England wurden Windgeschwindigkeiten von 196 Stundenkilometern gemessen, was als Rekord gilt.

dpa