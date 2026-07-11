Zudem wurden am Samstag mehr als 1.100 Inlands- und Auslandsflüge in Taiwan gestrichen und der Fährverkehr eingestellt. <BR \/><BR \/>Auch wenn Ausläufer des Sturms am Samstag bereits den Norden und Osten Taiwans erfassten, haben die Behörden bisher keine größeren Schäden gemeldet. Rund 68.920 Haushalte waren allerdings am Freitag vorübergehend ohne Strom, nachdem heftiger Regen und starke Winde das Stromnetz beschädigt hatten.<BR \/><BR \/>Die Philippinen, wo ebenfalls Ausläufer des Taifuns zu spüren waren, meldeten bisher mindestens 17 Tote. Weitere NEUN Menschen gelten weiterhin als vermisst. <BR \/><BR \/>Der chinesische Wetterdienst erwartet, dass der Taifun am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) in der östlichen Provinz Zhejiang auf Land trifft. Zeitweilig wurde „Bavi“ als sogenannter Supertaifun eingestuft, zuletzt hatte er sich jedoch etwas abgeschwächt.