Hunderttausende Ukrainer auf der Flucht

Die große Frage dabei sei, wie viele Flüchtende tatsächlich das Ziel hätten, ins Ausland zu gelangen.Dies hänge auch vom weiteren Verlauf des Krieges ab, betonte Griffiths. Die Vereinigten Staaten befürchten bis zu fünf Millionen Flüchtende.Es könnte sich dabei um eine der größten Flüchtlingskrisen der Gegenwart handeln, hatte die amerikanische UN-Botschafterin LindaDie russische und ukrainische Armee haben in der Nacht auf Samstag erbittert um die Kontrolle über die Hauptstadt Kiew gekämpft . Im Zentrum waren Explosionen und Gefechtslärm zu hören, die offenbar von Kämpfen am Stadtrand stammten.„Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt“, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj noch am späten Freitagabend. Er äußerte die Erwartung, dass es in der Nacht zum russischen Ansturm kommen werde und rief die Bewohner der Millionenstadt zum entschlossenen Widerstand auf.

apa