Die Hundestaffeln der Polizei durchlaufen eine spezielle Ausbildung, bei der Hund und Hundeführer trainiert werden. Erst wenn das Team eine perfekte Abstimmung erreicht, kann der Hund eingesetzt werden.<BR \/>Die Einsatzbereiche der Hundestaffeln sind: öffentliche Ordnung und Bewachung, Drogenbekämpfung, Sprengstoffsuche sowie Rettungseinsätze, sowohl an der Oberfläche als auch unter Trümmern.<BR \/><BR \/>Parallel dazu sind die Sprengstoffexperten der Polizei im Einsatz. Sie arbeiten in der Regel zu zweit und führen vorbeugende Kontrollen und Entschärfungen durch - insbesondere bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.poliziadistato.it\/pressarea\/Share\/link\/0b953382-ff99-11f0-9ae9-736d736f6674" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Video der Polizei.<\/a><BR \/><BR \/>Seit 1976 verfügt die italienische Polizei über eine eigene Einheit für Antisabotage- und Sprengstoffaufgaben. Ihre Aufgaben umfassen die Entschärfung und Neutralisierung von Sprengsätzen, die Sicherung von explosivem Material, die Unterstützung von Präventionsmaßnahmen, sowie Einsätze zur öffentlichen Sicherheit bei nationalen und internationalen Veranstaltungen.<BR \/><BR \/>Das gemeinsame Engagement von Hundestaffeln und Sprengstoffexperten sei ein wesentlicher Bestandteil des Sicherheitskonzepts der Olympischen Spiele von Mailand-Cortina, teilte die Polizei mit. Ziel ist es, Athleten, Delegationen und Publikum zu schützen und eine sichere Veranstaltung im Zeichen von Sport und Teilhabe zu gewährleisten.