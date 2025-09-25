Dass Hundebesitzer ab nächstem Jahr für ihre Vierbeiner etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, stößt nicht bei allen auf Verständnis.<BR \/><BR \/> Während die Gemeinden sich durch die Wiedereinführung der Hundesteuer sauberere Straßen erhoffen, sehen Touristiker in der Ortstaxe für Vierbeiner eine zusätzliche Belastung für den Tourismussektor <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abgabe-fuer-vierbeiner-sorgt-fuer-zoff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie die ganze Geschichte).<\/a><BR \/><BR \/>Wir haben daher gestern bei den STOL-Lesern nachgefragt und wollten wissen, was sie dazu sagen. <BR \/><BR \/>Bis zum heutigen Donnerstagmorgen, 6 Uhr, haben mehr als 11.000 Personen abgestimmt. Und das Ergebnis spricht Bände: <BR \/><BR \/><b>73 Prozent<\/b> der STOL-Leser befürworten eine Hundesteuer und eine Ortstaxe für Hunde. <b>27 Prozent<\/b> sagen hingegen, dass das eine schlechte Idee sei. <BR \/><BR \/>Wenn Sie möchten, können auch Sie noch abstimmen. <i><b>Hier geht es zur Umfrage:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345315" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n