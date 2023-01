Hungerstreikender Anarchist kommt in neues Gefängnis

Sympathisanten des 55-Jährigen protestierten am vergangenen Wochenende, wobei es etwa im Ausgehviertel Trastevere in Rom zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Im Zusammenhang mit dem Fall Cospito könnte auch ein Brandanschlag in Berlin stehen: Dort hatten Unbekannte laut des italienischen Außenministeriums das Auto eines italienischen Diplomaten angezündet.Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mahnte, die Fälle von Gewalt gegen Beamten und diplomatische Vertretungen mit Sorge zu verfolgen. Denn auch in Barcelona gab es laut Außenministerium am vergangenen Wochenende einen Zwischenfall: Dort schlugen Unbekannte die Fensterscheiben des italienischen Generalkonsulates ein. An einer Wand waren Schmierereien zu sehen, die auf Anarchisten als Täter hindeuteten.Im Gefängnis von Sassari auf Sardinien verbüßte Cospito bislang eine langjährige Haftstrafe wegen eines Bombenanschlags auf eine Polizeiakademie 2006 und Schüssen auf einen Manager 2012. Aufgrund seiner Taten stufte ihn der Staat als gefährlichen Terroristen ein, weshalb für ihn erschwerte Haftbedingungen gelten – wie für die inhaftierten Größen der Mafia. In den Hungerstreik trat Cospito vor mehr als 100 Tagen. Seine Ärztin warnte am Sonntag laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, dass ihm wegen des starken Gewichtsverlustes Herzflimmern drohe.