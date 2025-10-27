„Der Reschen ist schon angezuckert und am Vormittag beginnt es auch rund um die Brennergegend zu schneien. Im Süden Südtirols bleibt es trocken“, so der Meteorologe. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad.<h3>\r\nMorgen viel Sonnenschein<\/h3>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> lockern die Wolken auf und es wird im ganzen Land sonnig. <BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt eine Mischung aus Sonne und hohen Wolken. <BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> gibt es viele Wolken, kaum Sonne und stellenweise kann es auch etwas regnen. <BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> geht es mit vielen Wolken und etwas Regen weiter.<BR \/><BR \/>Die <b>Höchsttemperaturen<\/b> steigen die ganze Woche nicht über 15 Grad. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>