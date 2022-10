Hurrikan „Roslyn“ erreicht Mexiko

Für die Urlaubsorte zwischen Playa Perula und Escuinapa sowie die Islas Marias wurde eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Der Wetterdienst warnte vor starkem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung dazu auf, die Strände zu meiden. Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.