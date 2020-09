Hurrikan Sally sorgt an US-Golfküste für Überschwemmungen

Hurrikan „Sally“ hat die US-Golfküste erreicht und dort für starke Regenfälle, Stromausfälle und Schäden gesorgt. Die Überschwemmungen an der Küste der US-Staaten Alabama und Florida hätten „historische und katastrophale Ausmaße“ teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum am Mittwoch mit, nachdem der Wirbelsturm in den frühen Morgenstunden auf Land traf.