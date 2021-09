Hygienekontrollen der Carabinieri: 2 Betriebe geschlossen

Die erste Kontrolle wurde in einem Restaurant in der Freiheitsstraße in Meran durchgeführt: Die Ermittler fanden dort die Küche sowie das Lebensmittellager in einem desolaten hygienischen Zustand vor.Die Wände waren von Rauch und Dämpfen gelblich verfärbt, Utensilien zum Kochen schmutzig, Fett triefte von der Abzugshaube und der Kühlschrank war im Hof aufgestellt. Außerdem war das Gastlokal nie saniert worden. Besonders verwundert zeigten sich die Ermittler darüber, dass das Restaurant trotz der schlechten Zustände in den sozialen Medien mit hohen Bewertungen aufwarten konnte.Der Betreiber des Gastbetriebes erhielt die vorgesehenen Verwaltungsstrafen, außerdem ordnete der Sanitätsbetrieb die Schließung des Lokales an.Eine weitere Kontrolle führten die Einsatzkräfte in einem ethnischen Restaurant in der Brixner Innenstadt durch. In diesem Fall sorgten nicht die hygienischen Zustände sondern Formalitäten für Probleme.Bei der Kontrolle konnte der Betreiber keine Genehmigung für den Handel mit Lebensmitteln vorlegen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er diese aber nur verloren hat, „da es unmöglich ist, dass er ohne eine solche Genehmigung ein Restaurant eröffnen konnte.“Außerdem konnte der Betreiber auch kein HACCP-Konzept (Hygienekonzept zur Selbstkontrolle) vorlegen. An den Lebensmitteln ausländischer Herkunft fehlten italienische Etiketten und die Temperatur des Kühlschrankes wurde nicht registriert. Hygienische Mängel konnten in diesem Lokal aber nicht festgestellt werden.

