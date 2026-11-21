Der Einsatz erfolgte nach mehreren Hinweisen auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari. Beteiligt waren die Staatspolizei, die Stadtpolizei, die Finanzwache, die Carabinieri und der Lebensmittelhygienedienst. <BR \/><BR \/>Neben den Hygienemängeln wurde beanstandet, dass die Preise der angebotenen Waren nicht ausgeschildert waren. Zudem beschlagnahmten die Beamten 38 Fläschchen mit alkoholischen Getränken aus dem Ausland, denen die vorgeschriebenen Steuerzeichen fehlten. <BR \/><BR \/>Sieben Personen, darunter der Geschäftsinhaber, wurden kontrolliert und identifiziert.