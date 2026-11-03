<BR \/>„Ich bin nicht die Beraterin. Frauen erzählen, was sie beschäftigt, erzählen von den eigenen Erfahrungen. Und wenn es nur der Gedanke ist, die andere Frau hat das auch, ich bin nicht allein, dann ist es vielleicht weniger schwierig“, sagt Hafner.<BR \/><BR \/><b> Warum diese Idee von einer Selbsthilfegruppe?<\/b><BR \/>Anita Hafner: Ich bin zertifizierte Wechseljahrberaterin und ganzheitliche Gesundheitscoachin. Ursprünglich komme ich aus dem Tourismusbereich – Projektmanagement. Eine ganz andere Schiene. Aber in der Mutterschaft hat sich das so ergeben. Und während der Ausbildungen habe ich gemerkt, wie genial der Frauenkörper ist, mich hineingefuchst und festgestellt, dass es noch große Wissenslücken gibt. <BR \/><BR \/><b>Womit haben Frauen in der Menopause am meisten zu kämpfen?<\/b><BR \/>Hafner: Die bekanntesten sind Hitzewallungen, Nachtschweiß und Gewichtszunahme, aber den größten Einschnitt verursachen Konzentrationsprobleme, der sogenannte Brain Fog, dass ich Wörter vergesse, Schlafstörungen und Erschöpfung.<BR \/><BR \/><b>Was kann eine Selbsthilfegruppe, was ein Gynäkologe nicht kann?<\/b><BR \/>Hafner: Eine Selbsthilfegruppe ist für Hilfe zur Selbsthilfe. Frauen haben Zeit, sich untereinander auszutauschen, und die Palette der Symptome ist sehr groß. Viele Frauen rennen von Arzt zu Arzt und keiner weiß genau, woran es liegt. Das Selbstvertrauen der Frau sinkt und irgendwann meint man, man bildet es sich ein. <BR \/><BR \/><b>Ein Beispiel?<\/b><BR \/>Hafner: Gelenkschmerzen. Zuerst zum Hausarzt, dann zum Orthopäden, dabei können diese Schmerzen ja hormonelle Gründe haben. Und in der Selbsthilfegruppe bekomme ich das Gefühl: Ich bin damit nicht allein, es geht anderen auch so, ich bilde es mir nicht ein.<BR \/><BR \/><b>Was hat Sie dazu bewogen, überhaupt eine Selbsthilfegruppe zu gründen?<\/b><BR \/>Hafner: Ich wollte ein niederschwelliges Angebot schaffen und einen geschützten Raum, wo Frauen reden, sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Denn nicht jede Frau kann sich eine Beratung leisten.<BR \/><BR \/><b>Ist die Menopause immer noch ein gesellschaftliches Tabu? Selbst unter Frauen?<\/b><BR \/>Hafner: Ich würde sagen: teils, teils. Unter der älteren Generation herrschen oft Schweigen und Scham. Darüber spricht frau nicht und die Haltung ist: Das gehört dazu, da muss frau durch. Die jüngere Generation ist aufgeklärter und interessierter, offener. Wobei das Thema je nach Lebensphase präsenter ist oder weniger. <BR \/><BR \/><b>Warum sind Wechseljahre so unsexy?<\/b><BR \/>Hafner: Das fängt schon beim Namen an, den finde ich absolut unsexy (lacht). Und wenn man achtgibt, existiert diese Frau nicht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Nehmen wir die Filmbranche her. Wir haben entweder Frauen in der Mutterrolle, als Karrierefrau und dann den immensen Sprung zur Oma. Im Alter dazwischen ist die Frau nicht greifbar. Die wird uns nicht gezeigt. Daher das Bild: Ich bin entweder jung oder sehr alt. <BR \/><BR \/><b>Sind Wechseljahre unsexy, weil sie eine Zeit des Abschiednehmens sind?<\/b><BR \/>Hafner: In der Gesellschaft gefühlt ja, aber eigentlich müsste es eine Zeit des Willkommenheißens sein, einer neuen Freiheit, einer Zeit neuer Selbstbestimmung und Neuorientierung. In Asien sagt man zu den Wechseljahren neuer Frühling, die mit Freiheit, Selbstbestimmung und Weisheit einhergehen. Da werden die Wechseljahre auch willkommen geheißen und ihnen wird nicht mit ablehnender Haltung begegnet.<BR \/><BR \/><b>Warum wird das Thema tabuisiert?<\/b><BR \/>Hafner: Frauen leiden in der Regel still. Und nicht jede Frau spürt etwas. Da gibt es einen 30-30-30-Schlüssel. Ein Teil spürt gar nichts, ein Teil kommt gut damit klar und ein Teil hat wirklich Beeinträchtigungen im Alltag und bei der Arbeit. Im Arbeitskontext: Wir sollten immer gleich performen. Schlafe ich schlecht, bin ich untertags müde und kann nicht das leisten, was ich selbst von mir gewohnt bin. Frau wird belächelt, wenn sie in der Sitzung ist und eine Hitzewallung hat. Historisch hat man von Hysterie geredet, weil man die Lebensphase wie eine Krankheit gesehen hat. Wohl auch, weil die Medizin Männerdomäne war.<BR \/><BR \/><b>Haben sich bereits Frauen gemeldet?<\/b><BR \/>Hafner: Leider noch nicht. Ein Zeichen, dass es noch ein bisschen braucht. Und Frauen nehmen sich leider oft zu wenig Zeit für sich, kümmern sich zuerst um alle anderen, statt genau in der Lebensphase auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, auf das, was der eigene Körper sagen will.