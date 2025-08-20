Der 30-Jährige war am Montag am Bozner Landesgericht zur Haftprüfung Richterin Giulia Rossi vorgeführt worden. Laut seinem Verteidiger Marco Boscarol soll der Mann von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht haben – bis auf den einen Satz. <h3>\r\nSchwierige Haftbedingungen<\/h3>Generell habe sich sein Mandant aber kooperativ gezeigt und bei seiner Verhaftung am Sonntagabend am Meraner Thermenplatz keinen Widerstand geleistet. „Die Bedingungen im Bozner Gefängnis sind für Häftlinge und Wärter unbehaglich. Mein Mandant klagte über die fürchterliche Hitze, die dort herrscht“, so Boscarol. <BR \/><BR \/>Der 30-Jährige wird sich voraussichtlich in einem Schnellverfahren verantworten müssen. Wegen Ausbruch aus dem Gefängnis drohen ihm bis zu drei Jahre Haft zusätzlich. Er war u.a. wegen Vermögensdelikten verurteilt worden und hätte seine Haftstrafe bis 2028 absitzen müssen. Der Marokkaner sitzt seit Sonntag im Gefängnis von Trient. <h3>\r\nFahndung läuft auf Hochtouren<\/h3>Wie berichtet, war zusammen mit dem 30-Jährigen auch ein 19-jähriger Häftling aus dem Bozner Gefängnis geflohen. Wie auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras zu sehen sein soll, sind die beiden während der Freistunde im Innenhof über ein Baugerüst über die Außenmauer des Gefängnisses geklettert. Dieser Bereich soll aus Personalmangel unbewacht gewesen sein. Der 19-Jährige, ein tunesischer Staatsbürger, konnte bislang noch nicht geschnappt werden. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>