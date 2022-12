„Ich habe Spaß, ganz sicher“: Sicheres Schneevergnügen den ganzen Winter

Den Sport beherrschen mit der richtigen Technik und Ausrüstung

Die Sensibilisierungskampagne wird von der Autonomen Provinz Bozen, Funktionsbereich Tourismus, und dem Verband der Seilbahnunternehmer Südtirols in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Skigebieten durchgeführt. Mit im Team sind die Bergrettungsdienste der Finanzpolizei, des AVS und des CNSAS, sowie Arzt Dr. Alexander Gardetto der Private Clinic Brixsana, die Rodelexperten und die Berufsgemeinschaft derSportgerätetechniker im LVH, sowie ein Experte im Freestyle für Aufklärung in den Fun Parks.Dieses Jahr neu ist die Anwesenheit der Leitner Group mit Pistenfahrzeuggeräten, Schneekanonen und Experten, die über diesen wichtigen Aspekt für Sicherheit durch gute Pistenpräparierung und die Gefahr dieser Geräte auf Skipisten aufklären. Angesprochen wird auch das richtige Verhalten auf den Aufstiegsanlagen, vor allem in Bezug auf den Transport von Kindern in den Sesselliften. Es erwartet alle Winterbegeisterten wieder jede Menge Spaß und wichtige Informationen zum Thema Sicherheit.Bei der Auftaktveranstaltung wird die Ex-Skirennläuferin Denise Karbon, sie ist auch staatliche Skilehrerausbilderin, anwesend sein und mit ihrem Kollegen Manuel Coppola, auch Skilehrerausbilder, Sicherheitsfahrten und Informationen zum richtigen Verhalten auf der Piste anbieten. Bei den kostenlosen Fahrten mit den Profis können alle noch etwas dazu lernen. Alle Interessierten haben am Service- Checkpoint von Ernst Messner und der Berufsgemeinschaft der Servicetechniker die Möglichkeit, die Einstellung der eigenen Bindung überprüfen zu lassen und bestens präparierte Skier auszuprobieren.Beim Bergrettungsdienst im AVS, der Finanzpolizei, und des CNSAS gibt es wichtige Infos zur richtigen Notfallausrüstung im freien Gelände, Lawinenlagebericht, Gefahrenstufen und die richtige Vorbereitung für das Variantenfahren sowie eine Schulung mit dem Lawinenverschütteten-Suchgerät LVS. Natürlich fehlen die bei Kindern sehr beliebten Lawinensuchhunde nicht, und es werden Übungen mit ihnen vorgeführt. Auch wird der Hubschrauber der Finanzpolizei dabei sein. Der Experte von „Sicher Rodeln“ klärt über das richtigeVerhalten auf Rodelbahnen auf, gibt Tipps zur Rodelausrüstung und zum gefahrlosen Rodeln. Durch die Sicherheitstage führt mit Information, Spaß und Unterhaltung Moderatorin und Skilehrerin Silvia Fontanive.