Alles begann mit der Frisur des Jugendlichen, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet: Während eines Konzerts in einem Lokal in der Pacinottistraße habe ein mutmaßlicher Angreifer den 15-Jährigen nach der Bedeutung des Schriftzugs auf seinen Haaren gefragt – „Hate Nazis“ („Ich hasse Nazis“, Anm. der Redaktion).<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215891_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der 15-Jährige erklärte daraufhin, dass er damit seine Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus öffentlich zeigen wollte. Noch bevor er seinen Satz beenden konnte, sei er am Kragen gepackt, zu Boden geworfen und mit Schlägen und Fausthieben attackiert worden. Mehrere Männer um die 40 sollen an der Attacke beteiligt gewesen sein.<BR \/><BR \/>Weitere Gäste und die Veranstalter des Konzerts griffen laut der Tageszeitung ein und verhinderten Schlimmeres. Der Jugendliche kontaktierte unmittelbar die Polizei, die ihm riet, Anzeige zu erstatten. Familie und Freunde sammeln derzeit Videoaufnahmen und Zeugenaussagen, um den Vorfall bei der Polizei zu melden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215894_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bereits einige Stunden zuvor war der Jugendliche offenbar auf dem Talferufer Ziel mutmaßlicher Angriffe geworden: Seine Fahrradreifen sollen zerstochen und Hakenkreuze auf den Rahmen gemalt worden sein, berichtet die Tageszeitung weiter.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf Social-Media-Plattformen verbreiten sich inzwischen die Bilder des mutmaßlichen Opfers, begleitet von einer Welle der Empörung.