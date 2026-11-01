<b>Herr Oberschmid, wie lange wohnen Sie jetzt in der Gemeindewohnung, betreut von der Bezirksgemeinschaft und ihrer Sozialassistentin?<\/b><BR \/>Paul Oberschmid: Seit Juni 2025, seit einem Jahr und vier Monaten. <BR \/><BR \/><b>Wie kam es dazu?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ich habe vorher in der Karl-Wolf-Straße gewohnt, mit meiner Großtante und mit meiner Mutter in einer großen Mietwohnung.<BR \/><BR \/><b>Haben Sie keine Geschwister?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich glaube, er hat Romolo geheißen. So bin ich in einem großen Wohnhaus aufgewachsen, in dem es nur Mädchen gab, mit denen ich gespielt habe. Meine Kindheit und Jugend waren sehr von Frauen geprägt. Meine Mutter habe ich nach ihrem Schlaganfall 2019 bis zu ihrem Tod 2021 gepflegt. 2020 bekam ich dann Depressionen. Bis zum Schlaganfall meiner Mutter im September 2019 habe ich Schüler noch privat im Akkordeon unterrichtet. Dann musste ich das aufgeben – bis heute. Seit 2020 werde ich von meiner Sozialassistentin Antonella begleitet.<BR \/><BR \/><b>Jeder kennt Kopf- oder Rückenschmerzen. Was hat die Depression mit Ihnen gemacht?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ich bin teilweise nicht mehr aus dem Haus, wobei ich sagen muss, dass ich schon ein zurückgezogenes Kind war. Man möchte etwas tun, irgendwohin fahren, aber es geht nicht. Der Geist blockiert den Körper, verbunden mit furchtbaren Ängsten. Depression lässt mich nicht mein Leben so leben, wie ich möchte. Ein unsichtbares Gefängnis, aus dem ich hinausmöchte.<BR \/><BR \/><b>Nach dem Tod Ihrer Mutter sind Sie alleine in der Wohnung geblieben?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ja, zwei Winter ohne Heizung und Warmwasser. Denn die alte Wohnung – das Haus wurde vor dem Ersten Weltkrieg gebaut – verfügte nur über einen Kerosin-Ofen, bei dem irgendwann die Zündkerze kaputt war. Also habe ich mir einen kleinen Elektroofen gekauft und mich zehn Minuten davor hingesetzt. Nicht mehr, denn das kostet auch Geld. Ich war nicht allein in der Wohnung, sondern mit meinem Hund Bingo. Den habe ich im Winter dann eben auch zugedeckt, weil es kalt war. Im März 2024 kam dann die Mieterhöhung von 740 auf 840 Euro plus Nebenspesen und im März 2025 die Kündigung, weil der römische Hausbesitzer die Wohnung verkauft hat.<BR \/><BR \/><b>Gab es Hausrat, Möbel, die Sie mitnehmen konnten?<\/b><BR \/>Oberschmid: Meine Großtante hatte sehr schöne alte Möbel, einen verzierten Kasten, einen schönen Spiegel, ein Klavier. Dafür wurden mir vom Käufer 2.000 Euro angeboten. Letztlich habe ich 1.000 bekommen und fertig – und hab nie mehr etwas gehört. Ich hatte sehr viele Heiligen-Statuen. Die habe ich verschenkt, hätte ich sie verkauft, wäre ich mir wie Judas vorgekommen. Die Möbel für mein Zimmer habe ich mir aus der alten Wohnung mitgenommen, darunter ein Möbelstück mit einem Bein, in dem Bingo seine Bissspuren hinterlassen hat. Als Erinnerung.<BR \/><BR \/><b>Bingo ist gestorben?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ja, 2024. Er wurde 15 Jahre alt. Da bin ich nochmals in ein Loch gefallen.<BR \/><BR \/><b>Bis 2029 können Sie hier bleiben. Gefällt es Ihnen in der neuen Wohnung?<\/b><BR \/>Oberschmid: Ich kannte das Haus seit ich Kind bin und auf dem Weg zum Lido war. Es ist hier so hell, in der Karl-Wolf-Straße war alles so dunkel. Andere stört der Zug, der hier vorbeifährt, mir gefällt er. <BR \/><BR \/><b>Über Integra, den Dienst für Arbeitsbeschäftigung von Bezirksgemeinschaft und Caritas, haben Sie seit Mai 2024 Arbeit in Martinsbrunn gefunden. Wie geht’s Ihnen dort?<\/b><BR \/>Oberschmid: Am Anfang war ich überfordert, denn dort war meine Mutter auf der Palliativstation gestorben. Aber jetzt fühle ich mich wie daheim, wie in einer Familie. Ich bin mit dem Hausmeister unterwegs und helfe überall mit.<BR \/><BR \/><b>Wohnung, Arbeit: Gibt es etwas, was Sie noch gern hätten?<\/b><BR \/>Oberschmid: Was ich gern hätte? Einen Hund. Wenn ich auf der Straße einen sehe, ,gluschte‘ ich schon. Ich möchte eine Aufgabe, Verantwortung haben – und Leben wäre wieder da. <BR \/><BR \/><b>Sonst nichts weiter?<\/b><BR \/>Oberschmid: Doch, ,an Kolleg‘, einen Freund, mit dem ich ratschen oder wandern kann. Ich gehe sehr gern wandern. Ich hatte keinen Vater, nie eine Buben- oder Männerfreundschaft. Ich hatte nie einen Bezug zur Männerwelt. Ein ,Kolleg‘ wäre für mich Vater und Bruder in einem. So einer fehlt mir. Im Despar hab ich schon geschaut, aber da gibt es auch keinen (lacht).