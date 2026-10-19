„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“. Diese Zeilen aus dem Buch Kohelet hat sich Elisabeth Gasser Oberkofer für ihren Abschied aus dem Bozner Pfarrgemeinderat ausgesucht. Wir haben uns zum Abschied mit ihr unterhalten. <b>von Evi Seebacher<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><b>Sie haben fast 20 Jahre lang in der Pfarre mitgestaltet, mitgeleitet.<BR \/> Wie frustrierend ist es, dass die Weltkirche Frauen beim Diakonat oder Priesteramt immer noch wie Christinnen zweiter Klasse behandelt?<\/b><BR \/><BR \/> Elisabeth Gasser Oberkofler: Ich sage immer, die Kirche ist weiblich.<BR \/> Wenn ich von unserer Pfarrgemeinde ausgehe, sind es, sei es in den Gremien als auch in den Arbeitsgruppen, vorwiegend Frauen, die sich einbringen und einbinden lassen. Konkret in unserer Pfarrgemeinde werden die Frauen in all ihren Einsatzgebieten sehr geschätzt und angenommen, auch bei den letzthin nun auch in der Dompfarre monatlich eingeplanten Wortgottesfeiern. Dennoch schmerzt es schon, dass Frauen bei den Weiheämtern nicht in der gleichen Rolle sein können, rein aus der Tatsache heraus, weil sie Frauen sind.<BR \/><BR \/><b>Wenn Sie auf die Amtskirche in Bozen-Brixen und Rom blicken: Haben Sie das Gefühl, dass sich die Kirche in den letzten zwei Jahrzehnten überhaupt einen Millimeter bewegt hat, oder wird jeder echte Aufbruch von der oberen Etage blockiert?<\/b><BR \/><BR \/>Gasser Oberkofler: Ich denke, dass man immer dranbleiben muss, um Änderungen, Anpassungen und Öffnungen zu erwirken, denn diese sind notwendig, wenn man will, dass Menschen in der Kirche bleiben und sich von der Kirche noch angesprochen fühlen. In den Pfarreien hängt es sicher davon ab, ob es möglich ist, innovativ zu sein und das umsetzen zu können, was im Rahmen der geltenden Bestimmungen liegt. Wir in der Dompfarre Bozen sind in der guten und glücklichen Situation, dass uns der Pfarrer ein großes Vertrauen und Gestaltungsfreiheit gibt.<BR \/><BR \/><b>Die Kirche scheint viele Menschen im Alltag nicht mehr zu erreichen. Wo ist diese Verbindung verloren gegangen: bei der Kirche oder bei den Menschen?<\/b><BR \/><BR \/>Gasser Oberkofler: Ich denke, das Problem liegt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite das etwas starre Gerüst der Kirche, von der sich viele nicht mehr angesprochen fühlen und auf der anderen Seite das mangelnde Interesse der Menschen an der Religion. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich schon sehr nach Spiritualität sehnen, aber viele andere Angebote lieber annehmen. In die Kirche zu gehen ist momentan leider nicht mehr „in“, so gut es den Menschen auch täte.<BR \/><BR \/><b>Wenn Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger eine „Überlebensbox“ für das Amt packen müssten – welche drei Dinge liegen darin?<\/b><BR \/><BR \/>Gasser Oberkofler: Rückblickend auf diese 21 Jahre Pfarrgemeinderat würde ich als unverzichtbaren Proviant Liebe zu den Menschen, eine bestimmte Portion Zeit und Freude am Gestalten mitgeben.<BR \/><BR \/><b>Welchen Menschen in der Pfarrei verdanken sie es, dass sie so viele Jahre überhaupt durchgehalten haben?<\/b><BR \/><BR \/>Gasser Oberkofler: Ich habe vielen Menschen zu danken – meiner Familie, den Mitgliedern der pfarrlichen Gremien, die immer hinter mir gestanden sind, den Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten Bereichen der Pfarrgemeinde. Einen besonderen Dank möchte ich unserem Dekan aussprechen: Mit ihm zusammenzuarbeiten war eine Freude!<BR \/><BR \/><b>Was möchten Sie den Menschen in Ihrer Gemeinde, die sie so lange begleitet haben, als Ihr ganz persönliches spirituelles Vermächtnis mit auf den Weg geben?<\/b><BR \/><BR \/>Gasser Oberkofler: Am Ball bleiben, sich dafür einsetzen, dass das Glaubensleben, die Kultur und Traditionen erhalten bleiben und weitergeführt werden und der Gleichgültigkeit diesen Werten gegenüber entgegenwirken. Ein gutes Miteinanderpflegen, vernetzen, zusammenarbeiten.<BR \/><BR \/>Interview: Evi Seebacher