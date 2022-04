„Ich war gerne euer Obmann“ „Ich war gerne euer Obmann“

Die Bezirksversammlung des Verbandes Südtiroler Musikkapellen am Samstag in Bozen stand im Zeichen des Führungswechsels. „Ich bedanke mich bei allen Obmännern, Kapellmeistern, Musikantinnen und Musikanten für das Vertrauen in all den Jahre; ich war gerne euer Obmann“, sagte Stefan Sinn, der scheidende Obmann. s+ hat mit ihm und dem neuen Obmann Werner Mair gesprochen.