Am vergangenen Sonntag musste die Polizei in das Bozner Europaviertel ausrücken: Nachbarn hatten sie alarmiert. Ein Mann halte sich in der Wohnung seiner Ex-Partnerin auf, obwohl diese ein Annäherungsverbot gegen ihn erwirkt hatte, da er sie in der Vergangenheit misshandelt hatte. Vor den Beamten wollte er sich unter dem Bett verstecken.