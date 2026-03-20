Die Frau hatte die Beziehung bereits in der Vergangenheit beendet – doch auch danach hörten die Belästigungen durch den jungen Mann offenbar nicht auf.<BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen entschied sie sich schließlich dazu, Anzeige zu erstatten, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. Den Ermittlern schilderte sie die Gewaltspirale, unter der sie offenbar jahrelang litt. <BR \/><BR \/>Auf Anordnung des Untersuchungsrichter wurde der 23-Jährige schließlich von der Polizei verhaftet und in den Hausarrest überstellt. Der Mann muss überdies eine elektronische Fußfessel tragen. Die Ermittlungen zu dem Fall sind im Gange.