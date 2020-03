Coronakrise: #ichbleibezuhause, und...?

#restiamoacasa #coronavirus #iorestoacasa Pubblicato da Lorenzo Jovanotti Cherubini su Domenica 8 marzo 2020

„Jeder muss nun seinen Part leisten, die Anweisungen der Regierung befolgen und gerade den Schwächeren unseren Respekt zollen, indem wir zu Hause bleiben“, sagt der Musiker Giovanotti, der diese Aktion ins Leben gerufen hat.Nur so können wir verhindern, dass sich weiter Menschen am Corona-Virus anstecken und unser Sanitätssystem kollabiert. In diesem Sinne umarmt Jovanotti alle ganz herzlich – nur virtuell – und sendet Mut und Freude mit seiner Musikvideobotschaft aus.STOL beteiligt sich an der Aktion #ichbleibezuhause. Schicken Sie uns doch auch ein Video oder Fotos unter dem Motto „#ichbleibezuhause, und...“ und erzählen uns , was Sie zu Hause jetzt Schönes machen.

eva/stol