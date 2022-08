Ihr Neffe starb mit 14 – „Beim Trauern gibt es kein richtig oder falsch“ Ihr Neffe starb mit 14 – „Beim Trauern gibt es kein richtig oder falsch“

Es ist ein ruhiger Ort. Hier, an der langen, flachen Landstraße zwischen dem Bahnhof von Salurn und Kurtinig. Am Rauschen der anliegenden Autobahn stört sich Claudia Giovanazzi aus Kaltern nicht. Fortbewegung und Stillstand liegen auch in ihrem Leben eng beieinander. Vor vier Jahren verstarb ihr Neffe Julian „Jambo“ auf diesem Straßenabschnitt. Er war damals 14.