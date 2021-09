Ihre Erinnerungen an den 11. September 2001

Beim Einschlag des zweiten Fliegers in das Hochhaus, eine gute Viertelstunde nach dem ersten, waren bereits Fernsehzuschauer weltweit live dabei.Was haben Sie an diesem Tag vor 20 Jahren gemacht? Wie haben Sie die Anschläge an diesem Tag, bei denen knapp 3000 Menschen starben, erlebt?Schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen – mit Namen, Wohnort und gerne auch mit einem Portraitbild von Ihnen – an [email protected] oder schicken Sie ein(maximal 30 Sekunden lang und in Querformat) mit Ihrer Stellungnahme an [email protected]

dol