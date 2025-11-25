STOL schlägt ein neues Kapitel im Lokaljournalismus auf: Ab dem heutigen Dienstag können Sie STOL noch persönlicher nutzen.<BR \/><BR \/>Wenn Sie möchten, erkennt STOL automatisch Ihren <b>Standort<\/b> mit der GPS-Funktion des Smartphones. Alternativ können Sie Ihre <b>Heimatgemeinde<\/b> aus der Liste auswählen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72426841_listbox" \/><BR \/><BR \/>Und das Beste: <b>Alles funktioniert auch ohne Registrierung<\/b> – Sie entscheiden direkt beim Besuch der Seite. <BR \/><BR \/>Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig: Die <b>Standortfreigabe ist freiwillig,<\/b> gilt zeitlich begrenzt und dient dazu, Ihren Besuch auf STOL noch besser und persönlicher zu machen.<BR \/><BR \/>Wer keine GPS-Freigabe erteilen möchte, kann einfach seine Gemeinde auswählen und STOL wie gewohnt nutzen – nur eben genauer abgestimmt auf das, was interessiert.<BR \/><BR \/><b>Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Schritt ein noch persönlicheres und relevanteres STOL zu bieten.<\/b>