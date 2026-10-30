Am gestrigen Donnerstag hat die Quästur vier Jugendliche identifiziert – von denen nur einer volljährig ist –, die über die sozialen Medien für den heutigen Nachmittag zu Plünderungen von Geschäften aufgerufen hatten – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aufrufe-zu-pluenderungen-in-bozen-vier-personen-im-visier-der-polizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Aus diesem Grund überwachen die Ordnungskräfte die Lage in der Stadt und insbesondere im Umfeld des Einkaufszentrums, das zahlreiche bekannte Marken beherbergt, mit erhöhter Aufmerksamkeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379325_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein ähnlicher Aufruf in den sozialen Netzwerken am vergangenen Samstag war ohne Folgen geblieben.<h3>\r\nDemo am Vormittag ohne Vorkomnisse<\/h3><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-schueler-demonstrieren-in-bozen-lage-vorerst-ruhig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Demo am Vormittag verlief hingegen friedlich und ohne Vorkommnisse – hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="qLqUKOkj"><\/video-jw>\n