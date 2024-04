Illegale Müllentsorgung: Die Erfahrungen der STOL-Leser mit Umweltfreveln

Labers

Diese Müllsäcke wurden illegal in Labers entsorgt. - Foto: © privat

Bahnlinie Brenner

Plastikflaschen, Dosen und Zigarettenstummel über die der Zug am Bozner Bahnhof fährt. - Foto: © privat

Blumau

Auch hier in Blumau waren Umweltfrevel am Werk. - Foto: © privat

Prissian

Müll, den der STOL-Leser gemeinsam mit der Gemeinde Tisens entsorgt hat. - Foto: © privat

Wolkenstein

Dieser Müllsack wurde vom STOL-Leser im Wolkensteiner Wald gefunden. - Foto: © privat

Leider blieb es nicht bei einem Müllsack, auf den der STOL-Leser im Wolkensteiner Wald traf. - Foto: © privat

Latsch

Dieser Müllhaufen wurde von Christian Baueranschließend ordnungsgemäß entsorgt. - Foto: © privat

Naturns

Alte Autoteile und sonstiger Müll wurden hier in Naturns illegal deponiert. - Foto: © privat

Terlan

Diese Kartone und Müllsäcke wurde illegal unter der Andrianer Brücke entsorgt. - Foto: © umweltgruppe Terlan-Etschtal

Meran

Hier stapeln sich die Kartone in der zweitgrößten Stadt Südtirols.<?ZP?><?ZP?> - Foto: © privat

Diese illegal deponierten Müllsäcke hat der STOL-Leser in Meran gesichtet.<?ZP?><?ZP?><?ZP?> - Foto: © privat

Vor Kurzem hat die STOL-Redaktion einen Aufruf gestartet und bei den Lesen nachgefragt : Wurden Sie Zeugen von Umweltfreveln oder haben Sie sich an einer Müllsammelaktion beteiligt? Hier die Erfahrungen der Südtirolerinnen und Südtiroler:Leider sind auch für diesen STOL-Leser aus Labers illegal abgelagerte Abfälle nichts Neues. „Ich habe die Ortspolizei informiert, es wurde aber nichts unternommen“, erklärt er gegenüber der Redaktion.„Bei meinen täglichen Bahnfahrten orte ich Müll im Gleisbett; auch in Bozen und etwas weniger in Sterzing“, teilt Werner Pramstrahler der Redaktion mit. Besonders vermüllt seien laut dem STOL-Leser, der oft mir dem Zug unterwegs sei, die Bahnsteige 6 und 7 am Brenner. Generell gebe es viel Plastik- und Bauschuttmüll entlang der Brennerbahnlinie.Auch auf der alten Tierser Straße bei Blumau genieren sich Umweltsünder nicht, ihren Müll illegal zu deponieren: „Meist sind es nur kleinere Sachen wie Plastiktüten. Aber des Öfteren auch Müllsäcke oder gar einmal ein großes Trampolin sind dort illegal entsorgt worden“, teilt Kevin Lunger der Redaktion mit.Auch das Biotop „Prissianer Au“ sei nicht verschont geblieben von illegalen Abfällen: „An Müll in dieser Gegend erinnere ich mich schon als Bub“, sagt Karl Geier. Er selbst hätte sich für die Entsorgung des Mülls stark gemacht und gemeinsam mit der Gemeinde Tisens Abfälle ordnungsgemäß entsorgt.Dieser Bilder aus dem Wald in Wolkenstein zeugen ebenfalls davon, wie wenig Respekt der Verursacher wohl vor der Umwelt haben muss. Samuel Perathoner, der die Bilder der Redaktion zugesendet hat, könne das einfach nicht verstehen.Ein Berg von Plastikflaschen, alten Konserven und sonstigen Abfällen am Anfang des Martelltals- definitiv kein schöner Anblick, den Christian Bauer für die Redaktion auf einem Foto festgehalten hat. Anschließend hat der STOL-Leser den Müllhaufen ordnungsgemäß entsorgt.Ebenfalls für Empörung bei einem STOL-Leser sorgt dieser illegal abgelegte Müll in der Gemeinde Naturns. „Am Anfang des Schnalstals, bei der Einfahrt zum Ladurn-Hof, sind sogar Autoteile entsorgt worden“, berichtet Lukas Paulmichl.Die Umweltgruppe Terlan- Etschtal hat kürzlich diesen illegal abgelagerten Müll unter der Andrianer Brücke in Terlan ausfindig gemacht. Die Umweltgruppe mache seit Jahren immer wieder Müllsammelaktionen und dabei falle auf, dass sehr viele Zigarettenstummel herumliegen. „Das Wegwerfen in der Natur ist verboten und verursacht mehr Probleme, als man vielleicht glauben mag, da ein Zigarettenstummel Trinkwasser vergiften“, stellt die Umweltgruppe Terlan-Etschtal klar.Dieser STOL-Leser aus Meran ist empört über die Umweltfrevel , die in seiner Gemeinde ihr Unwesen treiben: Kartone und Müllsäcke stapeln sich regelrecht neben den Tonnen.Die Stadtgemeinde und Stadtpolizei hätte er verständigt. „Passiert ist bis heute nichts“, teilt der Leser der STOL-Redaktion mit.