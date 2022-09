Illegale Slackline in den Vajolet-Türmen: Gefahr für Hubschrauber

Foto: © Finanzpolizei Trient

Die 4 Sportler wollten sich gerade daran machen, über das Seil zu balancieren, als die Beamten einschritten: Von ihren Kollegen im Hubschrauber alarmiert, hatten sich Bergretter der Finanzwache zu Fuß auf den Weg gemacht. Sie nahmen die Personalien der 4 auf, und stellten fest, dass diese keine Genehmigung der Luftsicherheitsbehörde ENAC eingeholt hatten.Das ist deshalb problematisch, weil in dem Gebiet Rettungs- und Versorgungshubschrauber in niedriger Höhe fliegen und sich die Rotoren in einem solchen Seil leicht verheddern könnten.Für die Nichteinhaltung der Bestimmung können Verwaltungsstrafen von 1032 bis 6197 Euro verhängt werden.