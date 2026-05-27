Nach gezielten Kontrollen und Hinweisen aus der Nachbarschaft hat die Stadtpolizei Bozen in den vergangenen Tagen eine illegale Zimmervermietung im Stadtzentrum ausgehoben. Im Einsatz standen Einschatzkräfte in Zivil des Referats für Wirtschaftstätigkeiten.<BR \/><BR \/>Der Zugriff erfolgte nach einer längeren Beobachtungstätigkeit. Dabei konnten die in der Unterkunft anwesenden Gäste identifiziert werden – eine Familie aus Polen, die von der illegalen Vermietung nichts wusste. Die Touristen hatten ihren Aufenthalt regulär über eine bekannte Online-Buchungsplattform gebucht und bezahlt.<h3>\r\nUmgehende Schließung und Strafzahlung<\/h3>Wie die Stadtpolizei mitteilt, verwies die Plattform jedoch irreführend auf eine andere, ordnungsgemäß registrierte Unterkunft im selben Gebäude.<BR \/><BR \/>Die betroffene Unterkunft war weder registriert noch von der Gemeinde Bozen genehmigt worden. Sie wurde deshalb umgehend geschlossen. Gegen die Eigentümer wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 435 Euro verhängt.<BR \/><BR \/>Zudem wurden weitere Meldungen an die zuständigen Behörden, darunter Finanzpolizei und Quästur, eingeleitet. Hintergrund ist unter anderem, dass die Gäste nicht ordnungsgemäß registriert worden waren.