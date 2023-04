Illegaler Aufenthalt, mehrfach vorbestraft: Ausweisung aus dem Staatsgebiet angefordert

Die Beamten der Staatspolizei haben zunächst einen Mann im Bozner Stadtteil Don Bosco aufgespürt. Der 45-Jährige aus Tunesien besetzte dort illegal eine Wohnung. Der rechtmäßige Eigentümer war nicht vor Ort. Der tunesische Staatsbürger war bereits mehrfach wegen Raubes und Drogenbesitzes verurteilt worden. Während der Kontrolle griff er die Beamten mit Schlägen und Tritten gewaltsam an, um der Überstellung auf die Polizeiwache und anschließend nach Görz zu entgehen.Kurze Zeit später spürte die Finanzwache in der Turinerstraße in Bozen Süd einen weiteren tunesischen Staatsbürger auf. Der 35-Jährige befand sich dort in einer Wohnung. Auf der Polizeiwache wurde festgestellt, dass er im vergangenen Jahr illegal nach Sizilien eingereist war und bereits wegen Diebstahls und Drogenhandels verurteilt worden war.Für beide wurde daher die Ausweisung aus dem Staatsgebiet angeordnet und sie wurden anschließend in die Zentrale von Görz, an der Grenze zu Slowenien, gebracht. Dort wird auf den Abschluss des Verwaltungsverfahrens für die Rückführung der tunesischen Staatsbürger in ihren Herkunftsstaat gewartet.