<BR \/>Eine kriminelle Organisation, die sich dem illegalen Goldhandel zwischen dem Veneto und Österreich gewidmet haben soll, ist von der Finanzpolizei in Verona und Vicenza im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft Verona koordinierten Ermittlungsaktion aufgedeckt worden. <BR \/><BR \/>Die Operation führte zur Verhaftung von zwei Bürgern aus der Provinz Vicenza, denen grenzüberschreitende Geldwäsche vorgeworfen wird, sowie zur Beschlagnahmung von 6 Kilogramm Gold, Bargeld im Wert von über einer Million Euro, Immobilien, Fahrzeugen und Bankkonten mit einem Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen nahmen ihren Anfang nach einer Kontrolle der Verkehrspolizei im Mai des vergangenen Jahres, bei der ein österreichischer Staatsbürger türkischer Herkunft überprüft wurde. In seinem Fahrzeug wurden 660.000 Euro in bar gefunden.<h3>\r\nWöchentliche Goldgeschäfte abgewickelt<\/h3>Auf Anweisung der stellvertretenden Staatsanwältin Rita Caccamo und des Staatsanwalts Gennaro Ottaviano konnten die Ermittler der Finanzpolizei den Mechanismus des illegalen Transfers von 24-karätigem Feingold von Italien nach Österreich im Austausch gegen hohe Bargeldsummen rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Die Transporte wurden von Kurieren über die Autobahn durchgeführt. Die Goldgeschäfte fanden in wöchentlichem Rhythmus in der Nähe der Mautstellen der A22 am Brennerpass, nahe der österreichischen Grenze oder direkt auf österreichischem Gebiet statt. Dabei wurden jeweils Mengen zwischen 3 und 5 Kilogramm Gold gehandelt.<h3>\r\nKontakt über Messaging-Anwendungen mit Selbstlöschfunktion<\/h3>Die Kontakte, Bestellungen und die Organisation der Treffen zwischen den österreichischen Käufern und den italienischen Verkäufern erfolgten über nicht abhörbare Messaging-Anwendungen mit Selbstlöschfunktion.<BR \/><BR \/>Die Goldbarren waren vollständig ohne Dokumentation, Rechnungen, Punzierungen, Kennzeichnungen oder Herstellerstempel, was ihre Einschleusung in illegale Schmelz- und Verarbeitungsprozesse erleichterte und eine Rückverfolgung der Herkunft des Materials verhinderte.<BR \/><BR \/>Die einzige Gravur auf dem Gold bestand in der Angabe der Reinheit (999 Tausendstel), die im Rahmen des Geldwäschesystems als einzig relevante Information gilt, da sie den Wert auch nach dem Einschmelzen garantiert.