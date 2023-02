Die Carabinieri haben den illegalen Müllhandel aufgedeckt. - Foto: © ANSA / UFFICIO STAMPA CARABINIERI

Die Abfälle wurden sowohl illegal auf dem Schwarzmarkt als auch über legale Kanäle erworben und dann direkt an Stahlwerke und Fabriken weiterverkauft.Die Ermittler ordneten die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von rund 90 Millionen Euro an, eine Summe, die die 14 Festgenommenen erwirtschaftet haben sollen. Diese Gewinne wurden in der Regel entweder in den Abfallhandel oder in legale Aktivitäten, einschließlich des Erwerbs von Anteilen am Fußballclub Novara Calcio, reinvestiert.