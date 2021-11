Illegaler Rave nahe Turin mit 6000 Teilnehmern – Polizisten verletzt

Sie wurden von einigen Jugendlichen mit Flaschen, Steinen und anderen Gegenständen beworfen, als sie versuchten, Personen aus der ehemaligen Fabrik zu treiben, in der sich die Menschen versammelt hatten. Die Teilnehmer verstießen damit vor allem auch gegen die Anti-Covid-Maßnahmen.Die Partygäste, darunter mehrere aus Frankreich und den Niederlanden, sollen sich über Soziale Netzwerke verabredet haben, berichteten italienische Medien am Montag.Dutzende Menschen mussten wegen Alkohol- und Drogenkonsum, aber auch wegen Frakturen und anderer Verletzungen vom Roten Kreuz behandelt werden.Die illegale Party sorgte angesichts der Corona-Pandemie für Empörung in der italienischen Politik.

apa