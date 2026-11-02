Die Vorführungen fanden ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Zuschauer statt, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/> Zudem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Schnellstraße Transpolesana. Motorenlärm, Böller und der Trubel rund um das Treffen störten die Nachtruhe der Anwohner.<BR \/><BR \/>Schließlich rückten Polizei und Carabinieri an, um die Veranstaltung aufzulösen. Teile der Einsatzkräfte waren mit Schutzausrüstung für den Umgang mit Menschenansammlungen ausgestattet. Dabei kam es zu angespannten Situationen, bevor die Ordnung auf dem Parkplatz wiederhergestellt werden konnte. Der Vorfall beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft von Verona.<BR \/><BR \/>Für zusätzliche Aufregung sorgten zwei weitere Vorfälle, über die die Organisatoren anschließend in den sozialen Netzwerken berichteten. Demnach seien zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben und das Kennzeichen eines Polizeiautos abmontiert worden. Die Veranstalter verurteilten die Vorfälle auf ihren Social-Media-Kanälen. Dort veröffentlichten sie auch Videos des Treffens und des Polizeieinsatzes.<BR \/><BR \/>Die Behörden prüfen nun, welche Maßnahmen gegen die Beteiligten ergriffen werden können. Der Vorfall hat zugleich die Diskussion über illegale Autotreffen in der Provinz Verona neu entfacht. Nach Angaben lokaler Medien handelt es sich nicht um die erste Veranstaltung dieser Art in der Provinz.