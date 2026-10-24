Daher gelte es, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Jugendarbeit zukunftsfit zu machen.<BR \/><BR \/>Insgesamt 54 Vertreterinnen und Vertreter aus 47 Südtiroler Gemeinden nahmen am Freitag an der Tagung teil. Dabei hatten sie die Möglichkeit, bei verschiedenen Workshops mitzumachen und sich konkrete Vorschläge für die eigene Gemeinde einzuholen. Simon Mariacher von der Vereinigung für freie Kultur etwa brachte in seinem Workshop fünf Thesen ein, die dazu beitragen können, Jugendliche in der Gemeinde zu halten. <BR \/><BR \/>Der seiner Meinung nach bedeutendste Punkt ist Gemeinschaft. „Es ist wichtig, vor Ort Gemeinschaften für Jugendliche zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen – auch abseits der üblichen Vereine wie der Musikkapelle, den Schützen oder Sportclubs“, erklärte Mariacher. Dafür müsse man ihnen natürlich auch entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376724_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dass man besonders auf Gemeindeebene viel für Jugendliche leisten kann, betonte auch Peter Grund vom Südtiroler Jugendring. Wichtig sei es, den Jugendlichen eine Stimme zu geben und sie mitentscheiden zu lassen. „Demokratiebildung darf nämlich nicht nur auf die Theorie begrenzt werden“, meinte Grund. „Man muss sie erleben, fühlen und durch aktives Tun erlernen.“ Dies fängt bei einfachen Sprechstunden für Jugendliche auf Gemeindeebene an und reicht bis zu Initiativen wie dem Südtiroler Jugendhaushalt – dieser wird auch heuer wieder in zahlreichen Südtiroler Gemeinden stattfinden, wie am Freitag bekannt gegeben wurde.<BR \/><BR \/>Der Direktor des Landesamts für Jugendarbeit, Konrad Pamer, war indes davon überzeugt, dass Jugendarbeit künftig eine noch größere Bedeutung haben wird. Vor allem angesichts der Digitalisierung und neuer Medien. „Diese bieten natürlich viele Vorteile, können aber auch dazu führen, dass sich junge Menschen zunehmend isolieren“, so Pamer.<BR \/><BR \/> Die Jugendarbeit wirke diesem Trend entgegen. Sie diene quasi als analoger Schutzraum in einem digitalen Zeitalter. Pamer appellierte daher an Land und Gemeinden sowie Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, weiterhin eng zusammenzuarbeiten, um die Jugendarbeit zukunftsfähig zu machen.