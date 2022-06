Im Elternhaus von Benno Neumair wurde ein schauriger Kurzfilm gedreht Im Elternhaus von Benno Neumair wurde ein schauriger Kurzfilm gedreht

Das ist ein neuer, geradezu unheimlicher Moment im Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair: Mehrere Jahre vor dem Mord an Laura Perselli und Peter Neumair entstand in ihrem Haus in Bozen ein Kurzfilm mit beklemmenden Szenen – und Anklängen an einen der Morde, die sich dort ereignen sollten. Der Streifen wird in die Prozessakte aufgenommen.