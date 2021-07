Warum das so ist und was man jetzt tun muss, erklärt Falk im Interview. Außerdem spricht er über die Folgen der Partys nach der Fußball-EM, über Herdenimmunität und die Testung der Südtiroler Bevölkerung in Bezug auf Antikörper und schließlich auch über die zu erwartende Entwicklung der Hospitalisierung.