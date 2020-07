Im Herbst nachmittags und ohne Maske in die Schule

Der Lockdown hat Eltern schulpflichtiger Kinder einiges abverlangt. Nun kommt eine gute Nachricht, wenn es im Herbst wieder losgehen wird: An Grund- und Mittelschulen soll es auch an Nachmittagen ein Angebot in Form von Wahlfächern geben. Und die Kinder dürfen ohne Schutzmaske in die Schule, wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Mittwoch berichtet.