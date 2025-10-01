Die Organisatoren der Aktion, an der auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg teilnimmt, berichteten am Morgen auf Telegram von einer nicht näher bezeichneten „gefährlichen Marine-Aggression gegen unsere humanitäre Flottille“. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.<h3>\r\nEskalation droht an Jom Kippur<\/h3>Der Zusammenstoß der Flottille mit der israelischen Marine könnte somit ausgerechnet auf Jom Kippur, das höchste israelische Fest, fallen. Es beginnt mit dem Sonnenuntergang am Mittwochabend und endet mit dem Sonnenuntergang am Donnerstag. Aber schon am Mittwoch kommt das öffentliche Leben im Land weitgehend zum Stillstand. Von israelischer Seite gab zunächst keine offiziellen Angaben.<h3>\r\nThunberg äußert sich zuversichtlich<\/h3>Thunberg sagte dem schwedischen Rundfunksender SVT am Dienstagabend, die Lage seit gut. „Wir setzen unsere Reise und unseren humanitären Auftrag wie geplant Richtung Gaza fort“, betonte sie. Wenn alles nach Plan laufe, werde man dort in einigen Tagen ankommen.<BR \/>Die Regierung in Jerusalem hat jedoch klargestellt, dass es diesen wie schon alle früheren Versuche, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, verhindern werde. Angebote, die Hilfslieferungen der Flottille über einen israelischen Hafen in den Gazastreifen bringen zu lassen, hatten die Aktivisten abgelehnt.<h3>\r\nNoch etwa 140 Kilometer bis zum Gazastreifen<\/h3>Die Gruppe von Motor- und Segelbooten war Ende August in Barcelona gestartet. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen und gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren.<BR \/><BR \/>Am Morgen befanden sich die meisten der Boote noch etwa 140 Kilometer westlich des Küstenstreifens, wie auf einer von den Aktivisten ins Internet gestellten Schiffsortungsseite zu sehen war. In dem Seegebiet, das in internationalen Gewässern liegt, hatte Israel auch früher Blockadebrecher gestoppt.