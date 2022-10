Im Kofferraum nach Verona: Schleuser festgenommen

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr beobachteten Beamte, wie 4 Inder mit ihrem Auto im Ort umherirrten und dabei immer wieder auf ihre Handys schauten – so, als würden sie auf jemanden warten.Die Beamten folgten der Gruppe zu einem Parkplatz. Kurze Zeit später kam ein zweites Auto dazu, eines mit italienischem Kennzeichen. Darin saßen die beiden später Festgenommenen. Sie hießen die 4, in ihr Auto zu steigen. Einer kletterte gar in den Kofferraum.Die Gruppe fuhr so weiter in Richtung Süden, die Polizisten auf den Fersen. Schließlich hielten diese das Auto an und begleiteten die 6 Personen auf die Dienststelle.Dort stellte sich heraus, dass die beiden Schleuser 500 Euro pro Person verlangt hatten, um die 4 Inder nach Verona zu bringen.Für die beiden, die in Brescia leben, klickten die Handschellen. Ihr Auto wurde beschlagnahmt.