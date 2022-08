Im letzten Jahr 45 Prozent mehr Einbürgerungsanträge in Italien

In den letzten 12 Monaten wurden zudem 175.912 Einbürgerungsanträge geprüft und in 76 Prozent der Fälle bewilligt, teilte das Innenministerium am Dienstag in Rom mit.In den letzten 12 Monaten wurden weiters 1,73 Millionen Aufenthaltsgenehmigungen in Italien erteilt. Im gleichen Zeitraum der Jahre davor waren es insgesamt 1,47 Millionen. Mit Stichtag 10. August befanden sich 95.184 Personen in Italien in Flüchtlingseinrichtungen.In den letzten 12 Monaten wurde 5960 Afghanen internationaler Schutz gewährt; rund 150.000 ukrainische Flüchtlinge wurden aufgenommen.Seit Anfang 2022 sind 137 Personen in Italien wegen Schlepperei festgenommen worden. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 97, teilte das italienische Innenministerium weiters mit.Seit Anfang des Jahres sind 45.664 Migranten nach Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, was einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 entspricht. 6070 unbegleitete Minderjährige trafen seit Beginn 2022 in Italien ein.