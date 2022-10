Im Oktober: Italien rechnet mit 30 Grad Celsius – In Südtirol über 20 Grad

In den zentralen und nördlichen Regionen, in Städten wie Bologna, Ferrara, Florenz, aber auch in Rom, Bari und Neapel rechnet man mit Höchsttemperaturen von 25 bis 26 Grad. Auf den Inseln wird es noch wärmer: 30 Grad sind drin.Bis zum Wochenende hält sich das Hoch. Dann dringen vom Atlantik langsam kältere und instabilere Strömungen nach Italien.In Südtirol erwarten Meteorologen in den Tälern bis zu 23 Grad, die Nullgradgrenze steigt auf über 3500 Meter. „Ab Donnerstag gehen die Temperaturen wieder etwas zurück“, prognostiziert Dieter Peterlin.