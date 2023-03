Im Rückwärtsgang: Auto stößt Seniorin zu Boden

Der Unfall hat sich am Montagvormittag an einem Parkplatz nahe des Großmarktes Metro in der Siemensstraße ereignet: Ein Autofahrer hatte wohl die ältere Frau übersehen, die gerade hinter seinem Fahrzeug vorbeiging, als er den Rückwärtsgang einlegte. Das Auto rollte an und stieß die Frau zu Boden. Beim Sturz verletzte sie sich mittelschwer.Einsatzkräfte der Bozner Berufsfeuerwehr kamen zufällig des Weges: Ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug des Weißen Kreuzes Bozen eilten umgehend zur Unfallstelle. Die Retter versorgten die Frau vor Ort und brachten sie ins Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind mittelschwer.Die Stadtpolizei ermittelt zum Unfallhergang.