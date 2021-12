Im neuen Jahr zusätzliche Flugverbindungen ab Bozen

„Erstmals sind Mallorca und Kroatien mit dabei und der gesamte Süden Italiens gut abgedeckt," sagt SkyAlps Präsident Josef Gostner und betont: "wir bieten den Fluggästen die Möglichkeit stressfrei in den Urlaub zu fliegen und dabei mit einem sehr effizienten Flugzeug zu fliegen. Wir wissen, dass der Luftverkehr an den weltweiten CO2-Emissionen einen Anteil von 2,8 Prozent hat. Klimaschutz geht uns alle an und wir müssen handeln, nachhaltig und wirkungsvoll".Das Bundesluftfahrtbüro FAA und die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit EASA bestätigt, dass die Dash 8-Q400 aufgrund ihrer fortschrittlichen Konstruktion den derzeitigen Regionaljets und Turboprops weit voraus ist, was die Geräuschentwicklung bei Start und Landung betrifft. Dies wurde von den Anrainern des Flughafens bestätigt, welche täglich in den Feldern ihre Landwirtschaft betreiben.Die Ticketpreise starten bei etwas mehr als 100 Euro in der Nebensaison für kürzere Flüge bis knapp über 200 Euro in der Hauptsaison für längere Strecken, so SkyAlps.

ansa/stol