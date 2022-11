Im Streit Messer gezückt: 18-Jähriger schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Es war kurz nach 18 Uhr, als sich 3 junge Männer auf offener Straße in Salurn in die Haare gerieten: Die Hintergründe für den Streit sind unklar. Offenbar hatten der 18-Jährige und sein etwa gleichaltriger Freund der Freundin eines 22-Jährigen Komplimente gemacht, was diesen derart in Rage brachte, dass er ein Messer zückte und auf den 18-Jährigen einstach. Anschließend ging er mit Fäusten auf den anderen los.Zeugen der lautstarken Auseinandersetzung setzten den Notruf ab: Die Carabinieri und das Weiße Kreuz von Salurn eilten sofort zur Stelle.Ernst verletzt wurde der 18-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus gebracht; auch der zweite Beteiligte wurde im Bozner Krankenhaus versorgt, dieser mit leichteren Verletzungen. Der Dritte wurde im Krankenhaus von Meran versorgt. Die Personalien einer vierten Person wurden in Salurn aufgenommen.