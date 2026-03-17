Zwei Mitarbeiter des Pistendienstes waren kurz nach dem Lawinenabgang vor Ort. Der Bruder des jungen Mannes hatte bereits begonnen, ihn auszugraben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-im-trentino-19-jaehriger-bewusstlos-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>Der 19-Jährige wurde bewusstlos geborgen, von den Rettungskräften reanimiert und anschließend mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus gebracht, wo er am heutigen Dienstag verstarb.