Vermutlich wurde die junge Frau im Wald von der Dunkelheit überrascht und verlor in einem Gebiet, in dem größtenteils kein Handyempfang besteht, die Orientierung.<BR \/><BR \/>An der Suche beteiligten sich die Freiwillige Feuerwehr von Carisolo, die Bergrettung der Station Pinzolo und die Carabinieri. Da zunächst unklar war, in welche Richtung die 25-Jährige aufgebrochen war, wurde auch die Drohneneinheit alarmiert.<BR \/><BR \/>Zum Einsatz der Drohnen kam es jedoch gar nicht erst: Den Rettungskräften gelang es, die Frau telefonisch zu erreichen. Gegen 3 Uhr nachts konnten die Einsatzkräfte sie schließlich ausfindig machen. Die 25-Jährige befand sich nur etwa 30 Meter von der Straße entfernt, war unterkühlt und stark verängstigt, aber unverletzt.<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Versorgung wurde die junge Frau nach Hause gebracht.