<b>Warum wurde das Museum vor 125 Jahren gegründet?<\/b><BR \/><BR \/>Peter Schwienbacher: Die Gründung des Museums geht auf die Initiative des diözesanen Museumsvereins zurück. Da viele gotische und romanische Kirchen in der Barockzeit umgestaltet worden waren, sammelten die Vereinsmitglieder Figuren, Statuen und weitere Kunstobjekte, um sie vor dem Verfall oder dem Verkauf zu bewahren und zu konservieren. Zugleich suchten Künstler um die Jahrhundertwende für die Stilrichtungen der Neugotik und Neuromanik nach historischen Vorbildern und benötigten entsprechendes Anschauungsmaterial. Der Museumsverein bestand seit 1897, vier Jahre später, am 27. Oktober 1901, wurde das Museum eröffnet.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77227134_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Warum sollte man dem Diözesanmuseum in Brixen unbedingt einen Besuch abstatten?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Das Diözesanmuseum ist ein bedeutender Spiegel unserer Kulturgeschichte. Es bietet einen Einblick in mehr als 1.000 Jahre Kirchen-, Diözesan- und Kunstgeschichte und zeigt deren Entwicklung im Laufe der Zeit. Die sakrale Kunst hat ein verstaubtes Image; dabei war die Kirche im Kunstbereich lange Zeit federführend.<BR \/><BR \/><b>Ist ein Museum im digitalen Zeitalter überhaupt noch zeitgemäß?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Seit der Corona-Pandemie bietet unsere Webseite einen virtuellen Rundgang durch das Museum an. Dieser kann einen persönlichen Besuch jedoch nicht ersetzen. Denn die besondere Atmosphäre und der Geist, der diese Räume seit Jahrhunderten prägt, sind nur vor Ort spürbar. Das ist auch in großen Museen nicht anders: Viele berühmte Gemälde kennt man bereits aus dem Internet. Doch vor dem Original zu stehen, ist eine ganz andere Erfahrung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77227138_quote" \/><BR \/><BR \/><b><BR \/>Was zählt aktuell zu den Herausforderungen?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Die Herausforderung besteht darin, den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart zu spannen. Denn die (Kunst-)Geschichte ist keine abgeschlossene Periode, sondern wirkt bis heute nach. Deshalb präsentieren wir auch zeitgenössische Kunst in Ausstellungen Südtiroler Künstler. So wird sichtbar, wie unser Erbe in die Gegenwart weitergeführt wird. Dasselbe gilt für unsere Veranstaltungen: Damit knüpfen wir an die Vergangenheit an, ohne die unser Leben heute kaum vorstellbar wäre.<BR \/><BR \/><b>Wie zufrieden sind Sie mit den Besucherzahlen?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Jährlich besuchen zwischen 40.000 und 43.000 Menschen das Diözesanmuseum. Mit diesen Zahlen sind wir sehr zufrieden. Zu den Ausstellungen zeitgenössischer Kunst kommen vor allem Südtiroler, ansonsten stammt unser Publikum hauptsächlich aus dem deutsch- und italienischsprachigen Raum. In den vergangenen Jahren haben wir zudem einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen aus Japan und China festgestellt. Gleichzeitig hat sich auch das Reiseverhalten verändert: Früher war die Adventzeit sehr beliebt, heute bevorzugen viele die ruhigeren Monate Jänner, Februar und März. <BR \/><b><BR \/>Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Seit längerer Zeit arbeiten wir daran, alle Objekte unseres Museums zu inventarisieren. Diese Aufgabe ist sehr zeitaufwendig und anspruchsvoll. Umso größer ist die Freude, wenn wir wieder einen Schritt weiterkommen. Auch unsere Angebote für Kinder und Jugendliche werden laufend verbessert und erweitert. Zudem überarbeiten und erneuern wir die Beschilderung der Museumsobjekte, um den Besuchern die Inhalte noch verständlicher zu vermitteln. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die bevorstehende Eröffnung des Hofburggartens, der das Museum sicherlich bereichern wird. Darüber hinaus steht die Erweiterung unserer Depoträume an, da wir mehr Platz für die Aufbewahrung unserer Sammlungsobjekte benötigen. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77227352_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Im Museum sind 1.000 Objekte ausgestellt. Was zählt zu Ihren Lieblingsausstellungsstücken?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Das ist eine schwierige Frage. In meiner Masterarbeit habe ich mich mit privaten Andachtsbildern beschäftigt. Eins davon ist die sogenannte Weintraubenmadonna. Sie ist voller Symbolik. Andachtsbilder konnten sich nur wohlhabende und gebildete Menschen leisten. Es waren die ersten Bilder, die in den Privathaushalten der Menschen zu finden waren. Wenn man sich Zeit nimmt und sie länger betrachtet, entdeckt man immer neue Details. Man kann sich regelrecht in sie vertiefen und meditieren. <BR \/><BR \/><b>Was wünschen Sie sich, was Menschen von einem Museumsbesuch mitnehmen?<\/b><BR \/><BR \/>Schwienbacher: Dankbarkeit – denn Geschichte, Vergangenheit und Kunst prägen die Menschen bis heute. Deshalb sollten wir dankbar sein für die Schätze, die uns hinterlassen wurden. Vieles erscheint uns heute selbstverständlich, doch für die Menschen früherer Zeiten war die Herstellung der im Museum ausgestellten Objekte oft mit großer Mühe und harter Arbeit verbunden. Religiöse Kunst erinnert uns an diese Dankbarkeit. Wie die Musik vermag sie zudem, Menschen tief zu bewegen. Die Werke können dem Betrachter auch Hoffnung und Zuversicht geben.<h3>\r\nDas Programm zum Jubiläum<\/h3>Am <b>Dienstag, 8. Dezember,<\/b> wird das 125-jährige Jubiläum des Museums mit einem Festakt in Brixen gefeiert:<BR \/><BR \/>10 Uhr: Hl. Messe im Dom von Brixen mit Bischof Ivo Muser<BR \/>11 Uhr: Einzug in die Hofburg Brixen mit Ansprachen und Umtrunk. Es sprechen Bischof Ivo Muser, Andreas Jungmann (Bürgermeister von Brixen), Michael Mitterhofer (Präsident der Stiftung Hofburg) und Peter Schwienbacher (Direktor des Diözesanmuseums).<BR \/>14 Uhr: Vorträge zur Geschichte des Museums von Kassian Pfattner, Giovanni Novello und Leo Andergassen.<BR \/><BR \/><b>Führungen<\/b><BR \/>13.30 Uhr: Kinderführung auf Deutsch<BR \/>15 Uhr: Führung auf Deutsch<BR \/><BR \/><b>Ausstellung: 125 Jahre Diözesanmuseum<\/b><BR \/>Historische Fotografien und Filmaufnahmen zeigen das Museum, aber auch die Hofburg, als sie noch als Bischofsresidenz genutzt wurde. Plakate früherer Sonderausstellungen veranschaulichen die Entwicklung des Museums und die Vielfalt seiner Tätigkeiten. Persönliche Geschichten und Erinnerungen machen deutlich, wie viele Menschen das Museum im Laufe der Jahrzehnte begleitet haben. Auch die Besucher sind eingeladen, ihre eigenen Erlebnisse und Erinnerungen an die Hofburg und das Diözesanmuseum aufzuschreiben. Die Ausstellung ist bis zum 8. Dezember im zweiten Stock der Hofburg Brixen zu sehen.