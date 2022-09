„Im Zentrum stinkt's zum Himmel“

Dunkelbraune Sülze und Würmer: Die Biomülltonnen werden seit Wochen nicht mehr gereinigt. Nun regt sich Protest unter den SEAB-Kunden.<?ZA?> - Foto: © privat

„ „Wir werden dafür sorgen, dass sich die Situation zeitnah verbessern wird. Wir stehen in ständigem Kontakt mit der beauftragten Genossenschaft und machen Druck." " — SEAB-Präsident Kilian Bedin

An der Tatsache, dass in Bozen seit Jahren auch der Biomüll gesammelt wird, gibt es an und für sich nichts auszusetzen. Bei der Organisation und Genauigkeit der Sammler hingegen schon.Im Altstadtzentrum ist die Situation seit Wochen die, dass die kleinen und großen Biomüllkübel nach der Entleerung nicht mehr regelmäßig gesäubert werde.„Die Tonnen werden bekanntlich im Haus deponiert und können 2 Mal pro Woche am Vorabend der Leerung an den Straßenrand gestellt werden. Der Biomüll wird dienstags und freitags ab 7 Uhr vom Müllabfuhrdienst abgeholt. Die Tonnen werden im Normallfall auch regelmäßig mit einem Reinigungsfahrzeug gewaschen. Nun wird seit mehreren Wochen keine Reinigung der Biomülltonnen mehr durchgeführt“, schreibt eine Anrainerin in einer Mail.Der Dreck, der sich in den Biomülltonnen gebildet habe, sei unbeschreiblich. „Es ist eine dunkelbraune Sülze mit Würmern entstanden und der Gestank, der sich im Hausflur und auch auf der Straße verbreitet, ist unerträglich. Die hohen Temperaturen der letzten Wochen verschlimmerten das Ganze noch zusätzlich“, schreibt die Bürgerin und garniert ihre Zusendung mit einer Reihe von Fotos, die den überaus unappetitlichen Zustand dokumentieren. Die Situation „stinkt regelrecht zum Himmel“, meint sie.SEAB-Präsident Kilian Bedin ist in Kenntnis der Situation. „Ich verstehe die Kunden, wenn sie sich ob solcher Zustände aufregen“, sagt er. Der Grund für die Reinigung ist aber ein Riesenproblem, das die von der SEAB beauftragte Sozialgenossenschaft hat.„Ihr sind vor mehreren Wochen die Mitarbeiter in Scharen davongelaufen. Damit fehlten die Fahrer für die Fahrzeuge“, weiß Bedin. Letzthin gaben dann auch noch einige Putzfahrzeuge ihren Geist auf und damit war das Chaos perfekt. „Wir haben alles versucht, um diesen Missstand zu beheben, konnten bislang aber noch keinen Ersatz finden“, merkt der SEAB-Präsident an.Es gebe im Land weitere Anbieter, die diesen Dienst durchführen, deren Kapazitäten seien derzeit aber leider ebenfalls beschränkt, sodass sie nicht einspringen konnten.Bedin klärt auf, dass die SEAB mit der Genossenschaft einen Dienstvertrag hat, der bei Nichterfüllung Strafen vorsieht. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit unserem Vertragspartner und machen Druck, damit er seine Arbeit wie vorgesehen wieder aufnimmt. In Kürze sollte das Problem gelöst sein.“