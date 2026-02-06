<BR \/>Angesichts des starken Verkehrs- und Personenaufkommens im ganzen Land während der Olympischen Winterspiele hat Quästor Giuseppe Ferrari außerordentliche Kontrollen im ganzen Land und besonders an den Landesgrenzen angeordnet. <BR \/><BR \/>So führen Ordnungshüter aus Südtirol und Österreich am Brenner gemeinsam Kontrollen durch, und zwar nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch am dortigen Zugbahnhof. <BR \/><BR \/>Bei einer solchen Kontrolle sollen die Beamten in einem Abteil eines Zuges, der aus Österreich nach Italien unterwegs war, einen starken Geruch nach Rauschgift wahrgenommen haben. <BR \/><h3>\r\n21-jährige Italienerin angezeigt <\/h3>\r\nAls sie eine 21-jährige Italienerin, die in dem Abteil saß, durchsuchten, entdeckten sie ganze 45 Gramm Marihuana und damit die Quelle des starken Geruchs im Zug. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und die junge Frau bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Tagen kontrollierten die Behörden am Brenner auch 219 Fahrzeuge und identifizierten 557 Personen, um die Sicherheit im Land auch während der Großveranstaltung zu gewährleisten.